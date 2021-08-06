В России за сутки выявили 22 660 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 22 660 человек, следует из статистики оперштаба на 6 августа. Умерли 792 пациента. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 402 564. Умерли за все время пандемии 163 301 человек.
Вчера, 5 августа, оперштаб сообщил о 23 120 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 2583 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4043 человека, скончались 65 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 522 204 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1909), Московская (+1394), Нижегородская (+546) и Свердловская (+524) области.
За сутки полностью выздоровел 20 141 пациент. Общее число выздоровевших возросло до 5 720 353.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 200 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 35,4 млн случаев, Индии (более 31,8 млн), Бразилии (свыше 20 млн) и Франции (более 6,2 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.