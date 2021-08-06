В России за сутки выявили 22 660 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 200 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 35,4 млн случаев, Индии (более 31,8 млн), Бразилии (свыше 20 млн) и Франции (более 6,2 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.