Роспотребнадзор назвал преждевременным ослабление ограничений в регионах

По ее словам, ситуация с коронавирусом в России напряженная, но она меняется в лучшую сторону. В 22 регионах наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, в 28 – стабилизация, в 35 – ухудшение эпидситуации, при этом в 15 из них заболеваемость превышает среднероссийские показатели. Глава ведомства отметила, что Россия научилась справляться с подъемом заболеваемости COVID-19 за четыре недели, хотя раньше это занимало два с половиной месяца.