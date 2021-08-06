Роспотребнадзор назвал преждевременным ослабление ограничений в регионах
Ослаблять ограничения, введенные в российских регионах в связи с распространением коронавируса, пока рано, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».
«Пока ослаблять ограничения рано. В первую очередь там, где ситуация еще пока не снижается, и там, где она растет. И все ограничения, которые сегодня предложены и разработаны, они сегодня абсолютно обоснованы», – сказала Попова.
По ее словам, ситуация с коронавирусом в России напряженная, но она меняется в лучшую сторону. В 22 регионах наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, в 28 – стабилизация, в 35 – ухудшение эпидситуации, при этом в 15 из них заболеваемость превышает среднероссийские показатели. Глава ведомства отметила, что Россия научилась справляться с подъемом заболеваемости COVID-19 за четыре недели, хотя раньше это занимало два с половиной месяца.
Вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост пациентов с коронавирусом в целом по стране замедлился. По его словам, в некоторых регионах эпидситуация остается напряженной. По количеству больных наибольшую тревогу вызывают Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская, Астраханская, Самарская области и Краснодарский край.
По данным оперативного штаба на 6 августа, в России за сутки выявили 22 660 новых случаев коронавируса, 20 141 человек выздоровел, 792 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,4 млн случаев заражения и свыше 163 000 летальных исходов. Наибольшая заболеваемость отмечена в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.