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Роспотребнадзор назвал преждевременным ослабление ограничений в регионах

Ведомости

Ослаблять ограничения, введенные в российских регионах в связи с распространением коронавируса, пока рано, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Пока ослаблять ограничения рано. В первую очередь там, где ситуация еще пока не снижается, и там, где она растет. И все ограничения, которые сегодня предложены и разработаны, они сегодня абсолютно обоснованы», – сказала Попова.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в России напряженная, но она меняется в лучшую сторону. В 22 регионах наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, в 28 – стабилизация, в 35 – ухудшение эпидситуации, при этом в 15 из них заболеваемость превышает среднероссийские показатели. Глава ведомства отметила, что Россия научилась справляться с подъемом заболеваемости COVID-19 за четыре недели, хотя раньше это занимало два с половиной месяца. 

Вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост пациентов с коронавирусом в целом по стране замедлился. По его словам, в некоторых регионах эпидситуация остается напряженной. По количеству больных наибольшую тревогу вызывают Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская, Астраханская, Самарская области и Краснодарский край.

По данным оперативного штаба на 6 августа, в России за сутки выявили 22 660 новых случаев коронавируса, 20 141 человек выздоровел, 792 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,4 млн случаев заражения и свыше 163 000 летальных исходов. Наибольшая заболеваемость отмечена в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее по теме: Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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