В мэрии Москвы предложили сдавать малоимущим семьям жилье по сниженным ценам
В Москве для неимущих необходимо строить социальное жилье для сдачи в аренду по пониженной субсидируемой ставке, сообщают «Известия» со ссылкой на текст обращения к мэру города Сергею Собянину. Такую инициативу мэру направила член Общественной палаты, гендиректор Центра поддержки прав москвичей Светлана Разворотнева.
«От 35 до 50% семей не могут позволить себе покупку нового жилья. Для таких семей необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой», — сказано в письме Разворотневой. Она подчеркивает, что без доступного жилья невозможно «создание семьи, рождение детей».
«Несмотря на снижение ставок по ипотечным кредитам, стоимость московского квадратного метра продолжает расти», — обосновывает Разворотнева необходимость такого социального жилья. По ее словам, сдавать социальное жилье необходимо семьям, стоящим на жилищном учете. Пилотный проект можно запустить в Москве, а затем распространить на другие регионы.
Сейчас в Москве существует очередь на бесплатное получение жилья для малоимущих, семей, потерявших кормильца или нуждающихся в переселении. По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на конец 2020 г. в ней находилось более 51 000 семей. С 2015 г. она сократилась в два с половиной раза (с более 136 000 семей). В целом на 2021 г. 19,5% россиян (каждый пятый) не имеют собственного жилья и снимают комнату или квартиру. Об этом говорится в исследовании страховой компании «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие».
Ранее, 18 августа, согласно решению президента Владимира Путина, о котором он сообщил во время ПМЭФ, правительство России продлило действие программы льготной семейной ипотеки для новостроек до конца 2023 г. Кроме того, до 1 июля 2022 г. продлена и программа льготной ипотеки с повышением ставки до 7% по сравнению с изначальной 6,5%, введенной в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса.