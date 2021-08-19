В мэрии Москвы предложили сдавать малоимущим семьям жилье по сниженным ценам

Сейчас в Москве существует очередь на бесплатное получение жилья для малоимущих, семей, потерявших кормильца или нуждающихся в переселении. По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на конец 2020 г. в ней находилось более 51 000 семей. С 2015 г. она сократилась в два с половиной раза (с более 136 000 семей). В целом на 2021 г. 19,5% россиян (каждый пятый) не имеют собственного жилья и снимают комнату или квартиру. Об этом говорится в исследовании страховой компании «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие».