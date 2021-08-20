В России третий день подряд зафиксировали менее 800 смертей от COVID-19
В России за последние сутки коронавирус выявили у 20 992 человек, следует из статистики оперштаба на 20 августа. Умерли за сутки 785 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 705 523. Умерли за все время пандемии 174 485 человек.
Вчера, 19 августа, оперштаб сообщил о 21 058 новых случаях COVID-19 и 791 летальном исходе. В этот день второй раз за неделю от коронавируса в России умерли менее 800 человек. До этого более 800 смертей от COVID-19 фиксировали шесть дней подряд.
В Москве за сутки выявили 1925 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2599 человек, скончались 52 пациента. За все время пандемии в столице выявили 1 551 311 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1691), Московская (+1029), Свердловская (+517) и Нижегородская (+506) области.
За сутки полностью выздоровел 20 351 пациент. Общее число выздоровевших возросло до 5 983 405.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 20 августа, в мире выявлено более 210 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 37,2 млн случаев, Индии (более 32,3 млн), Бразилии (свыше 20,4 млн) и Франции (более 6,6 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.