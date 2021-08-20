В России третий день подряд зафиксировали менее 800 смертей от COVID-19

Вчера, 19 августа, оперштаб сообщил о 21 058 новых случаях COVID-19 и 791 летальном исходе. В этот день второй раз за неделю от коронавируса в России умерли менее 800 человек. До этого более 800 смертей от COVID-19 фиксировали шесть дней подряд.