Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19

Основанием для постоянного медицинского отвода считается гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, а также период грудного вскармливания (при этом сама беременность не учитывается как противопоказание для инъекции).



В середине июля министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал следующие противопоказания к вакцинации от коронавируса. Среди них: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). Вакцина также противопоказана тем, у кого есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. В таких случаях вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии, писали «РИА Новости».