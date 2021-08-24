Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19
Минздрав России сообщил, что обновил временные методические рекомендации по проведению вакцинации против COVID-19 взрослого населения. В документе указаны рекомендации для онкобольных и беременных, пациенты с противопоказаниями могут рассчитывать на медотвод на 30 дней.
Согласно документу, разрешено использовать «Спутник лайт» для пациентов старше 60 лет, для ревакцинации и для переболевших COVID-19. «Спутник V» рекомендован для всех онкопациентов, завершивших лечение, вне зависимости от исходной стадии, а больных с запланированной операцией прививать возможно за 14 дней или ранее.
«ЭпиВакКорона» (вакцина центра «Вектор») противопоказана при тяжелых формах аллергии, наличии злокачественных опухолей, первичном иммунодефиците. Тем, кто перенес острое инфекционное или неинфекционное заболевание, прививаться советуют через две-четыре недели после выздоровления, говорится в документе. Вакцинироваться «Спутником V» при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода; целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности.
В случае если у пациента имеются противопоказания к вакцинации, он может получить медотвод на 30 дней. Решение о выдаче медотвода принимает врачебная комиссия в медорганизации, где наблюдается пациент.
Основанием для постоянного медицинского отвода считается гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, а также период грудного вскармливания (при этом сама беременность не учитывается как противопоказание для инъекции).
В середине июля министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал следующие противопоказания к вакцинации от коронавируса. Среди них: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). Вакцина также противопоказана тем, у кого есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. В таких случаях вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии, писали «РИА Новости».
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».