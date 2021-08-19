Минздрав назвал единственное ограничение по вакцинации для ВИЧ-инфицированных
Единственным ограничением по вакцинации от коронавируса для ВИЧ-инфицированных людей является начало применения антиретровирусной терапии. Во всех остальных случаях Минздрав «настоятельно» рекомендует им привиться, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
«Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию (АРТ), которым рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приёма АРТ», — сообщили в Минздраве. Во всех остальных случаях в ведомстве рекомендовали привиться «вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и(или) вирусной нагрузки».
В российском Минздраве подчеркнули, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также настаивает на оперативном включении ВИЧ-положительных людей в приоритетные группы вакцинации.
В начале июля «Спид.Центр» пожаловался главе Минздрава Михаилу Мурашко на отказы прививать ВИЧ-положительных людей. Как говорится в письме министру, опубликованном РБК, организация узнала о соответствующей дискриминации как минимум 700 человек. Это, по мнению «Спид.Центра», прямо противоречит медицинским рекомендациям, а в первую очередь интересам пациентов
По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на начало 2021 г. в России было зарегистрировано почти 1,5 млн человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция». За прошлый год выявили 72 023 новых случая ВИЧ.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».