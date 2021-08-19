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Минздрав назвал единственное ограничение по вакцинации для ВИЧ-инфицированных

Ведомости

Единственным ограничением по вакцинации от коронавируса для ВИЧ-инфицированных людей является начало применения антиретровирусной терапии. Во всех остальных случаях Минздрав «настоятельно» рекомендует им привиться, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

«Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию (АРТ), которым рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приёма АРТ», — сообщили в Минздраве. Во всех остальных случаях в ведомстве рекомендовали привиться «вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и(или) вирусной нагрузки».

В российском Минздраве подчеркнули, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также настаивает на оперативном включении ВИЧ-положительных людей в приоритетные группы вакцинации.

Ранее по теме: «Спид.Центр» пожаловался Мурашко на отказы прививать ВИЧ-положительных людей

В начале июля «Спид.Центр» пожаловался главе Минздрава Михаилу Мурашко на отказы прививать ВИЧ-положительных людей. Как говорится в письме министру, опубликованном РБК, организация узнала о соответствующей дискриминации как минимум 700 человек. Это, по мнению «Спид.Центра», прямо противоречит медицинским рекомендациям, а в первую очередь интересам пациентов

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на начало 2021 г. в России было зарегистрировано почти 1,5 млн человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция». За прошлый год выявили 72 023 новых случая ВИЧ. 

Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных