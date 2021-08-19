Минздрав назвал единственное ограничение по вакцинации для ВИЧ-инфицированных

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на начало 2021 г. в России было зарегистрировано почти 1,5 млн человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция». За прошлый год выявили 72 023 новых случая ВИЧ.