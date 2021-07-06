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«Спид.Центр» пожаловался Мурашко на отказы прививать ВИЧ-положительных людей

Ведомости

Появились сообщения об отказах вакцинировать от коронавируса людей с подтвержденным положительным ВИЧ-статусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо фонда «Спид.Центр» министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции фонд помощи людям, живущим с ВИЧ, «Спид.Центр» регистрирует случаи дискриминации людей с ВИЧ при вакцинации. Практика отказа в вакцинации людям с ВИЧ прямо противоречит медицинским рекомендациям, а в первую очередь интересам пациентов», — приводит издание выдержку из письма.

«Спид.Центр» уточнил, что из 700 пациентов, принятых в июне только одним из врачей Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 30 человек заявили об отказе их вакцинировать из-за ВИЧ-положительного статуса.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на начало 2021 г. в России было зарегистрировано почти 1,5 млн человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция». За прошлый год выявили 72 023 новых случая ВИЧ. В то же время в феврале вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России, по предварительным данным, живут более 1,1 млн человек с ВИЧ. По ее словам, показатель новых случаев инфицирования в 2020 г. составил 40,77 на 100 000 населения. Число умерших с ВИЧ в прошлом году снизилось на 4,3% по сравнению с 2019 г. Основной причиной смертей людей с ВИЧ по-прежнему остается туберкулез. Средний возраст умерших — 39 лет.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных