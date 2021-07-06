«Спид.Центр» пожаловался Мурашко на отказы прививать ВИЧ-положительных людей
«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции фонд помощи людям, живущим с ВИЧ, «Спид.Центр» регистрирует случаи дискриминации людей с ВИЧ при вакцинации. Практика отказа в вакцинации людям с ВИЧ прямо противоречит медицинским рекомендациям, а в первую очередь интересам пациентов», — приводит издание выдержку из письма.
«Спид.Центр» уточнил, что из 700 пациентов, принятых в июне только одним из врачей Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 30 человек заявили об отказе их вакцинировать из-за ВИЧ-положительного статуса.
По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на начало 2021 г. в России было зарегистрировано почти 1,5 млн человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция». За прошлый год выявили 72 023 новых случая ВИЧ. В то же время в феврале вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России, по предварительным данным, живут более 1,1 млн человек с ВИЧ. По ее словам, показатель новых случаев инфицирования в 2020 г. составил 40,77 на 100 000 населения. Число умерших с ВИЧ в прошлом году снизилось на 4,3% по сравнению с 2019 г. Основной причиной смертей людей с ВИЧ по-прежнему остается туберкулез. Средний возраст умерших — 39 лет.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».