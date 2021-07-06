«Спид.Центр» пожаловался Мурашко на отказы прививать ВИЧ-положительных людей

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на начало 2021 г. в России было зарегистрировано почти 1,5 млн человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция». За прошлый год выявили 72 023 новых случая ВИЧ. В то же время в феврале вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России, по предварительным данным, живут более 1,1 млн человек с ВИЧ. По ее словам, показатель новых случаев инфицирования в 2020 г. составил 40,77 на 100 000 населения. Число умерших с ВИЧ в прошлом году снизилось на 4,3% по сравнению с 2019 г. Основной причиной смертей людей с ВИЧ по-прежнему остается туберкулез. Средний возраст умерших — 39 лет.