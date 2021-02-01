В России могут появиться инъекционные препараты для пациентов с ВИЧ
Инъекционные препараты для пациентов с ВИЧ-инфекцией могут появиться в России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главного специалиста по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексея Мазуса.
«Есть еще один важнейший аспект... это возможность использования инъекционных препаратов, которые есть и сейчас уже выходят на западные рынки. Представляется, что именно для нашей страны это будет являться важнейшим стимулом для оказания полноценной помощи больным-наркозависимым», — сказал Мазус на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
Сейчас ВИЧ-инфицированные вынуждены принимать большое количество таблеток — в некоторых случаях до 1460 в год, их можно будет заменить 12 инъекциями, отметил он.
Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России, по предварительным данным, живут более 1,1 млн человек с ВИЧ. Показатель новых случаев инфицирования в 2020 г. составил 40,77 на 100 тыс. населения. Число умерших с ВИЧ в прошлом году снизилось на 4,3% по сравнению с 2019 г. Основной причиной смертей людей с ВИЧ по-прежнему остается туберкулез. Средний возраст умерших — 39 лет, рассказала вице-премьер.