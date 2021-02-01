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В России могут появиться инъекционные препараты для пациентов с ВИЧ

Ведомости

Инъекционные препараты для пациентов с ВИЧ-инфекцией могут появиться в России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главного специалиста по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексея Мазуса.

«Есть еще один важнейший аспект... это возможность использования инъекционных препаратов, которые есть и сейчас уже выходят на западные рынки. Представляется, что именно для нашей страны это будет являться важнейшим стимулом для оказания полноценной помощи больным-наркозависимым», — сказал Мазус на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Сейчас ВИЧ-инфицированные вынуждены принимать большое количество таблеток — в некоторых случаях до 1460 в год, их можно будет заменить 12 инъекциями, отметил он.

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России, по предварительным данным, живут более 1,1 млн человек с ВИЧ. Показатель новых случаев инфицирования в 2020 г. составил 40,77 на 100 тыс. населения. Число умерших с ВИЧ в прошлом году снизилось на 4,3% по сравнению с 2019 г. Основной причиной смертей людей с ВИЧ по-прежнему остается туберкулез. Средний возраст умерших — 39 лет, рассказала вице-премьер.

Ранее по теме: Голикова назвала число россиян с ВИЧ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных