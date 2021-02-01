В России могут появиться инъекционные препараты для пациентов с ВИЧ

«Есть еще один важнейший аспект... это возможность использования инъекционных препаратов, которые есть и сейчас уже выходят на западные рынки. Представляется, что именно для нашей страны это будет являться важнейшим стимулом для оказания полноценной помощи больным-наркозависимым», — сказал Мазус на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.