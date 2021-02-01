Голикова назвала число россиян с ВИЧ
Более 1,1 млн человек с ВИЧ живут в России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
«В России на 31 декабря 2020 года — это предварительные пока данные, официальные данные будут несколько позже — зарегистрированы более 1,1 млн человек, живущих с ВИЧ», — сказала Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
Показатель новых случаев инфицирования в 2020 г. составил 40,77 на 100 тыс. населения. Число умерших с ВИЧ в прошлом году снизилось на 4,3% по сравнению с 2019 г. Основной причиной смертей людей с ВИЧ по-прежнему остается туберкулез. Средний возраст умерших — 39 лет, рассказала вице-премьер.
По данным ВОЗ, на начало 2020 г. в мире насчитывалось 38 млн человек с ВИЧ, две трети из них проживают в африканском регионе, добавила она.
В октябре 2020 г. главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Минздрава Алексей Мазус заявил, что Россия вышла на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По его словам, в последние годы выявлялось «все меньше больных», и здесь Россия идет в одном тренде с США и другими развитыми странами.