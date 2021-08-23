СМИ: в Москву-реку упал частный самолет-амфибия
Небольшой частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около села Черкизово неподалеку от Коломны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Около села Черкизово в Москву-реку упал частный самолет-амфибия», — говорится в сообщении. По предварительным данным, самолет перевернулся во время посадки на воду из-за ошибки пилотирования, данных о пострадавших пока нет. На борту самолета было два человека, после падения они поплыли к берегу, рассказали очевидцы.
О происшествии со ссылкой на источники также сообщили «РИА Новости» и «Интерфакс». В результате происшествия предварительно пострадавших нет, рассказали собеседники агентств.
Накануне при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье разбился опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Погибли все три члена экипажа, находившихся на борту. Позже в Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, летчик погиб.