СМИ: в Москву-реку упал частный самолет-амфибия

«Около села Черкизово в Москву-реку упал частный самолет-амфибия», — говорится в сообщении. По предварительным данным, самолет перевернулся во время посадки на воду из-за ошибки пилотирования, данных о пострадавших пока нет. На борту самолета было два человека, после падения они поплыли к берегу, рассказали очевидцы.