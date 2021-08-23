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СМИ: в Москву-реку упал частный самолет-амфибия

Ведомости

Небольшой частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около села Черкизово неподалеку от Коломны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Около села Черкизово в Москву-реку упал частный самолет-амфибия», — говорится в сообщении. По предварительным данным, самолет перевернулся во время посадки на воду из-за ошибки пилотирования, данных о пострадавших пока нет. На борту самолета было два человека, после падения они поплыли к берегу, рассказали очевидцы.

О происшествии со ссылкой на источники также сообщили «РИА Новости» и «Интерфакс». В результате происшествия предварительно пострадавших нет, рассказали собеседники агентств.

Накануне при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье разбился опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Погибли все три члена экипажа, находившихся на борту. Позже в Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, летчик погиб.

Ранее по теме: Названы возможные причины крушения МиГ-29 под Астраханью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных