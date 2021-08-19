Названы возможные причины крушения МиГ-29 под Астраханью
Наиболее вероятной причиной крушения истребителя МиГ-29 в ходе тренировочного полета в Астраханской области могло стать его попадание в грозовую облачность, сообщают «Известия» со ссылкой на заслуженного военного летчика России Владимира Попова.
«Влияние определенных метеоусловий, особенности упражнения, выполняемого пилотом, и потеря контроля высоты при выполнении полета. А еще не исключен какой-то отказ техники», — сказал Попов.
По данным источника ТАСС в оперативных службах, метеоусловия, скорее всего, не могли стать причиной крушения МиГ-29, так как погода в тот момент была безветренной, а небо ясным. Другой источник в военных кругах рассказал агентству, что рассматриваются две основные версии произошедшего – технические неполадки или ошибка пилотирования.
Он предположил, что крушение могло произойти во время учений сил ПВО, а истребитель, вероятнее всего, имитировал условного противника. Это был плановый полет, самолет потерпел крушение на взлете, добавил собеседник агентства.
Ночью 18 августа Минобороны сообщило, что истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области, летчик погиб. По данным ведомства, самолет совершал плановый полет без боекомплекта. Он упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук.