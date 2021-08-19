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Названы возможные причины крушения МиГ-29 под Астраханью

Ведомости

Наиболее вероятной причиной крушения истребителя МиГ-29 в ходе тренировочного полета в Астраханской области могло стать его попадание в грозовую облачность, сообщают «Известия» со ссылкой на заслуженного военного летчика России Владимира Попова.

«Влияние определенных метеоусловий, особенности упражнения, выполняемого пилотом, и потеря контроля высоты при выполнении полета. А еще не исключен какой-то отказ техники», — сказал Попов.

По данным источника ТАСС в оперативных службах, метеоусловия, скорее всего, не могли стать причиной крушения МиГ-29, так как погода в тот момент была безветренной, а небо ясным. Другой источник в военных кругах рассказал агентству, что рассматриваются две основные версии произошедшего – технические неполадки или ошибка пилотирования.

Ранее по теме: В Астраханской области разбился МиГ-29

Он предположил, что крушение могло произойти во время учений сил ПВО, а истребитель, вероятнее всего, имитировал условного противника. Это был плановый полет, самолет потерпел крушение на взлете, добавил собеседник агентства.

Ночью 18 августа Минобороны сообщило, что истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области, летчик погиб. По данным ведомства, самолет совершал плановый полет без боекомплекта. Он упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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