Названы возможные причины крушения МиГ-29 под Астраханью

По данным источника ТАСС в оперативных службах, метеоусловия, скорее всего, не могли стать причиной крушения МиГ-29, так как погода в тот момент была безветренной, а небо ясным. Другой источник в военных кругах рассказал агентству, что рассматриваются две основные версии произошедшего – технические неполадки или ошибка пилотирования.