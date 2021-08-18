В Астраханской области разбился МиГ-29
Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области, летчик погиб, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
По данным ведомства, самолет совершал плановый полет без боекомплекта. Он упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Причины происшествия пока неизвестны. На место направлена комиссия Главного командования ВКС, сообщили агентству в пресс-службе Южного военного округа.
Накануне при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье разбился опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Погибли все три члена экипажа, находившихся на борту. ТАСС со ссылкой на источник писал, что самолет мог упасть в штопор перед крушением из-за несработавшей системы флюгирования винта.
31 июля в Охотском море потерпел крушение истребитель Су-35. Пилот смог катапультироваться и выжил.