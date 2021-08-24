Путин уволил замглавы СК Рассохова

Позже, в марте этого года, контроль за всем следствием в центральном аппарате СК перешел к другому заму Бастрыкина — Эдуарду Кабурнееву. В зону ответственности Рассохова отошли окружные управления ведомства. Также в круг полномочий Рассохова входил контроль за деятельностью отдела организации мобилизационной подготовки, следственных управлений на транспорте и следственного отдела на космодроме Байконур. До вступления в должность замглавы СК Рассохов был непосредственным начальником ГУРОВД, а еще раньше — старшим следователем по особо важным делам.