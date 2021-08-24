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Путин уволил замглавы СК Рассохова

Ведомости

Президент России Владимир Путин уволил заместителя главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина Ростислава Рассохова. Это следует из соответствующего указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в документе. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Причина увольнения не называется, как и преемник Рассохова на этой должности.

Пост заместителя главы СК Александра Бастрыкина Рассохов занимал с мая 2020 г., после ухода с этой должности одного из замов Бастрыкина — Игоря Краснова, сейчас генпрокурора. Изначально Рассохов на должности замглавы СК отвечал за вопросы деятельности Главного управления по расследованию особо важных дел ГУРОВД, а также вновь созданного судебно-экспертного управления. В новое подразделение включили 600 сотрудников, из которых 200 составили его центральный аппарат, а остальные — региональные.

Позже, в марте этого года, контроль за всем следствием в центральном аппарате СК перешел к другому заму Бастрыкина — Эдуарду Кабурнееву. В зону ответственности Рассохова отошли окружные управления ведомства. Также в круг полномочий Рассохова входил контроль за деятельностью отдела организации мобилизационной подготовки, следственных управлений на транспорте и следственного отдела на космодроме Байконур. До вступления в должность замглавы СК Рассохов был непосредственным начальником ГУРОВД, а еще раньше — старшим следователем по особо важным делам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных