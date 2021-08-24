Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос впервые в истории России
Впервые в истории России появился шанс решить жилищный вопрос, заявил президент Владимир Путин на встрече с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко.
«Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом», — передает слова Путина пресс-служба Кремля. По словам главы государства, жилье «является важнейшей составляющей для любого человека, для любой семьи, для наших граждан в целом».
«Там много направлений деятельности, много задач, которые стоят перед организацией и вообще перед страной, перед правительством», — добавил президент.
Сейчас, по данным исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», 19,5% россиян не имеют собственного жилья и снимают комнату или квартиру. Собственное жилье есть у 80,5% россиян. 48,4% купили жилье сами, 23,8% получили в наследство, 8,3% — взяли в ипотеку.
18 августа правительство России продлило действие программы льготной семейной ипотеки для новостроек до конца 2023 г. Кроме того, до 1 июля 2022 г. продлена и программа льготной ипотеки с повышением ставки до 7% по сравнению с изначальной в 6,5%, введенной в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса.