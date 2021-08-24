Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос впервые в истории России

«Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом», — передает слова Путина пресс-служба Кремля. По словам главы государства, жилье «является важнейшей составляющей для любого человека, для любой семьи, для наших граждан в целом».