СК сообщил о задержании организаторов подразделения «Свидетелей Иеговы»

«По версии следствия, в период с сентября 2017 года по апрель 2020 года группа лиц, будучи осведомлена о вступившем в законную силу решении Верховного суда РФ, организовала на территории города Москвы работу местного религиозного подразделения указанной организации – Свидетели Иеговы в Москве. Конспиративные сборы проходили в нескольких квартирах, расположенных в Юго-Западном административном округе города Москвы, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы, осуществляли другие действия, характерные для данного объединения», — говорится в сообщении.