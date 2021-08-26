СК сообщил о задержании организаторов подразделения «Свидетелей Иеговы»
Сотрудники правоохранительных органов задержали троих организаторов подразделения запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» в Москве, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по столице.
«По версии следствия, в период с сентября 2017 года по апрель 2020 года группа лиц, будучи осведомлена о вступившем в законную силу решении Верховного суда РФ, организовала на территории города Москвы работу местного религиозного подразделения указанной организации – Свидетели Иеговы в Москве. Конспиративные сборы проходили в нескольких квартирах, расположенных в Юго-Западном административном округе города Москвы, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы, осуществляли другие действия, характерные для данного объединения», — говорится в сообщении.
Помимо этого, организаторы проводили собрания в онлайн-формате, склоняли и вербовали новых участников движения.
«В настоящее время установлены и задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ трое организаторов движения 1964, 1971 и 1977 годов рождения, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», — добавили в ведомстве.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).
Верховный суд признал экстремистским и ликвидировал Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в апреле 2017 г. Под запрет попало около 400 местных общин.