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СК сообщил о задержании организаторов подразделения «Свидетелей Иеговы»

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих организаторов подразделения запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» в Москве, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«По версии следствия, в период с сентября 2017 года по апрель 2020 года группа лиц, будучи осведомлена о вступившем в законную силу решении Верховного суда РФ, организовала на территории города Москвы работу местного религиозного подразделения указанной организации – Свидетели Иеговы в Москве. Конспиративные сборы проходили в нескольких квартирах, расположенных в Юго-Западном административном округе города Москвы, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы, осуществляли другие действия, характерные для данного объединения», — говорится в сообщении.

Помимо этого, организаторы проводили собрания в онлайн-формате, склоняли и вербовали новых участников движения.

«В настоящее время установлены и задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ трое организаторов движения 1964, 1971 и 1977 годов рождения, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», — добавили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Верховный суд признал экстремистским и ликвидировал Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в апреле 2017 г. Под запрет попало около 400 местных общин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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