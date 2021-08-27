Захарова заявила о «плотной работе» Британии с рядом российских СМИ
Британские спецслужбы «давно и плотно» работали с рядом российских СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня редакции ряда российских СМИ, включая Forbes, телеканал «Дождь» (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), «Новую газету» и ряд других, обратились к руководителям силовых ведомств, парламента и др. с требованием отменить законы об иностранных агентах и нежелательных организациях, исключить из реестров таких организаций всех туда попавших и прекратить незаконные административные и уголовные дела против журналистов.
«Под сегодняшним открытым обращением по поводу нелегкой доли «независимых» СМИ в современной России свои подписи поставили, очевидно, самые независимые из них. Например, «Медуза» (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и «Дождь», чьи упоминания то и дело мелькают на страницах совсем других документов», — написала Захарова.
«Хочется напомнить, что в так называемых "британских файлах", которые были "слиты" в Интернет группировкой "Anonymous" в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона с этими и целым рядом других неподкупных и беспристрастных. Согласно этим материалам, британские спецслужбы давно и плотно работали с упомянутыми российскими СМИ, называющими себя независимыми», — добавила она.
20 августа Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». Всего в реестре Минюста СМИ-иноагентов 25 человек — журналистов и общественных деятелей, а также 18 изданий.