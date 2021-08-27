Захарова заявила о «плотной работе» Британии с рядом российских СМИ

«Хочется напомнить, что в так называемых "британских файлах", которые были "слиты" в Интернет группировкой "Anonymous" в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона с этими и целым рядом других неподкупных и беспристрастных. Согласно этим материалам, британские спецслужбы давно и плотно работали с упомянутыми российскими СМИ, называющими себя независимыми», — добавила она.