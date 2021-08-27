Правительство выделило 7,8 млрд рублей на выплаты медикам
Правительство выделило более 7,8 млрд руб. на стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в вакцинации населения от коронавируса.
«Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 7827149,1 тыс. рублей Минздраву России», – говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Выплаты также будут направлены на расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсаций за неиспользованные отпуска.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит более 46 млрд руб. на продолжение специальных выплат медицинским работникам. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что российским медикам за работу с заболевшими COVID-19 с начала 2021 г. выплатили более 72 млрд руб. В середине августа президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград более 250 медицинским работникам за вклад в борьбу с пандемией.