Правительство выделило 7,8 млрд рублей на выплаты медикам

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит более 46 млрд руб. на продолжение специальных выплат медицинским работникам. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что российским медикам за работу с заболевшими COVID-19 с начала 2021 г. выплатили более 72 млрд руб. В середине августа президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград более 250 медицинским работникам за вклад в борьбу с пандемией.