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Правительство выделило 7,8 млрд рублей на выплаты медикам

Ведомости

Правительство выделило более 7,8 млрд руб. на стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в вакцинации населения от коронавируса.

«Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 7827149,1 тыс. рублей Минздраву России», – говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Выплаты также будут направлены на расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсаций за неиспользованные отпуска.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит более 46 млрд руб. на продолжение специальных выплат медицинским работникам. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что российским медикам за работу с заболевшими COVID-19 с начала 2021 г. выплатили более 72 млрд руб. В середине августа президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград более 250 медицинским работникам за вклад в борьбу с пандемией.

Ранее по теме: РБК: занимающиеся вакцинацией российские врачи сообщили о перегрузке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных