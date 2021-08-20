РБК: занимающиеся вакцинацией российские врачи сообщили о перегрузке
«Большинство (85,4%) опрошенных медработников, занятых в кампании по вакцинации, заявили, что испытывают перегрузку», — говорится в сообщении. Более половины – 55,8% – заявили о большом объеме бумажной работы, 53,9% – нехватке специалистов, 36,5% – большом количестве пациентов. Задерживаются на работе 81,4% опрошенных. Это происходит в том числе из-за выполнения плановой работы, не относящейся к вакцинации.
Сообщили, что не успевают выполнять рабочий план из-за задействования в кампании по вакцинации 63,1% медиков, 13,1% забирают работу домой. Из-за невыполнения работы в полном объеме 31,5% опрошенных сталкивались с дисциплинарными высказываниями от начальства. По мнению 66,6% респондентов, вакцинация влияет на оказание медицинской помощи.
Массовая вакцинация от коронавируса в стране началась в январе. Позже некоторые регионы объявили о массовой вакцинации работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. В настоящий момент в России зарегистрированы четыре отечественных препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».