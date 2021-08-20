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РБК: занимающиеся вакцинацией российские врачи сообщили о перегрузке

Ведомости

Большинство – 85,4% – российских медработников, задействованных в кампании по вакцинации от коронавируса, испытывают перегрузки на работе, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного мобильным приложением «Справочник врача». В приложении зарегистрированы более 500 000 медработников.

«Большинство (85,4%) опрошенных медработников, занятых в кампании по вакцинации, заявили, что испытывают перегрузку», — говорится в сообщении. Более половины – 55,8% – заявили о большом объеме бумажной работы, 53,9% – нехватке специалистов, 36,5% – большом количестве пациентов. Задерживаются на работе 81,4% опрошенных. Это происходит в том числе из-за выполнения плановой работы, не относящейся к вакцинации.

Сообщили, что не успевают выполнять рабочий план из-за задействования в кампании по вакцинации 63,1% медиков, 13,1% забирают работу домой. Из-за невыполнения работы в полном объеме 31,5% опрошенных сталкивались с дисциплинарными высказываниями от начальства. По мнению 66,6% респондентов, вакцинация влияет на оказание медицинской помощи.

Ранее по теме: РБК: Российские врачи заявили о недоверии к вакцине от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в стране началась в январе. Позже некоторые регионы объявили о массовой вакцинации работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. В настоящий момент в России зарегистрированы четыре отечественных препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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