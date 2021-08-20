РБК: занимающиеся вакцинацией российские врачи сообщили о перегрузке

«Большинство (85,4%) опрошенных медработников, занятых в кампании по вакцинации, заявили, что испытывают перегрузку», — говорится в сообщении. Более половины – 55,8% – заявили о большом объеме бумажной работы, 53,9% – нехватке специалистов, 36,5% – большом количестве пациентов. Задерживаются на работе 81,4% опрошенных. Это происходит в том числе из-за выполнения плановой работы, не относящейся к вакцинации.