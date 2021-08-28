В российских школах c 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры
В российских школах противоэпидемиологические меры будут усилены с 1 сентября, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе Общероссийского родительского собрания.
«С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива», – рассказал он (цитата по ТАСС), попросив всех отнестись к этим мерам с пониманием.
Каких-либо планов по переходу на дистанционное обучение у ведомства нет, добавил он.
В ходе мероприятия Кравцов также ранее опроверг информацию о том, что школьников могут якобы не допустить до занятий без прививки от коронавируса.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России не планируют вводить требования по вакцинации детей от коронавируса. Генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил об отсутствии оснований для введения массовой вакцинации от COVID-19 детей и подростков.