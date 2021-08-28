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В российских школах c 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры

Ведомости

В российских школах противоэпидемиологические меры будут усилены с 1 сентября, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе Общероссийского родительского собрания.

«С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива», – рассказал он (цитата по ТАСС), попросив всех отнестись к этим мерам с пониманием.

Каких-либо планов по переходу на дистанционное обучение у ведомства нет, добавил он.

В ходе мероприятия Кравцов также ранее опроверг информацию о том, что школьников могут якобы не допустить до занятий без прививки от коронавируса. 

Ранее по теме: Минпросвещения опровергло данные об обязательной вакцинации школьников

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России не планируют вводить требования по вакцинации детей от коронавируса. Генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил об отсутствии оснований для введения массовой вакцинации от COVID-19 детей и подростков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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