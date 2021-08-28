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Минпросвещения опровергло данные об обязательной вакцинации школьников

Ведомости

Российские школьники смогут посещать занятие без прививки от коронавируса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе Общероссийского родительского собрания.

«У нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей… Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России не планируют вводить требования по вакцинации детей от коронавируса. Генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил об отсутствии оснований для введения массовой вакцинации от COVID-19 детей и подростков.

5 июля в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет. Добровольцам делают прививки тем же препаратом, который используется для взрослых, но в меньшей дозировке. Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, сообщил директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

Ранее по теме: В России не планируют вводить обязательную вакцинацию школьников от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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