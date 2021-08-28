Минпросвещения опровергло данные об обязательной вакцинации школьников
Российские школьники смогут посещать занятие без прививки от коронавируса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе Общероссийского родительского собрания.
«У нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей… Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России не планируют вводить требования по вакцинации детей от коронавируса. Генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил об отсутствии оснований для введения массовой вакцинации от COVID-19 детей и подростков.
5 июля в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет. Добровольцам делают прививки тем же препаратом, который используется для взрослых, но в меньшей дозировке. Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, сообщил директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».