В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях COVID-19 при беременности
У пациентки, перенесшей коронавирус на пятой-шестой неделе беременности, родился младенец с тяжелым пороком глаза, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с «РИА Новости».
Специалисты не смогли объяснить патологию, которая может возникать, например, после материнской краснухи в первом триместре беременности, в данном случае какими-либо другими факторами. Кроме того, в отдельных случаях после коронавируса могут наблюдаться преждевременные роды.
«У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии. Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно», – рассказала эксперт, пояснив, что при тяжелом течении COVID-19 плод также может испытывать гипоксию. Пшеничная добавила, что перед планированием вакцинации лучше пройти вакцинацию, а не брать на себя дополнительные риски.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».