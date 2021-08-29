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В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях COVID-19 при беременности

Ведомости

У пациентки, перенесшей коронавирус на пятой-шестой неделе беременности, родился младенец с тяжелым пороком глаза, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с «РИА Новости».

Специалисты не смогли объяснить патологию, которая может возникать, например, после материнской краснухи в первом триместре беременности, в данном случае какими-либо другими факторами. Кроме того, в отдельных случаях после коронавируса могут наблюдаться преждевременные роды.

«У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии. Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно», – рассказала эксперт, пояснив, что при тяжелом течении COVID-19 плод также может испытывать гипоксию. Пшеничная добавила, что перед планированием вакцинации лучше пройти вакцинацию, а не брать на себя дополнительные риски.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

Ранее по теме: Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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