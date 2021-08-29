В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях COVID-19 при беременности

«У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии. Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно», – рассказала эксперт, пояснив, что при тяжелом течении COVID-19 плод также может испытывать гипоксию. Пшеничная добавила, что перед планированием вакцинации лучше пройти вакцинацию, а не брать на себя дополнительные риски.