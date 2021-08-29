В России за сутки выявили 19 286 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 19 286 человек, следует из статистики оперштаба на 28 августа. Умерли 797 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 882 827. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 181 637 человек.
Вчера, 28 августа, оперштаб сообщил о 19 492 новых случаях COVID-19. Умерли 799 человек. За сутки в России полностью выздоровели 16 804 человека. Общее число выздоровевших возросло до 6 148 250.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1444 человек, выздоровели 1789 человек, умерли 52 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 564 952 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1318), Подмосковье (+914), Свердловская (+523) и Ростовская (+485) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 216 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,49 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 38,7 млн случаев, Индии (свыше 32,6 млн) и Бразилии (более 20,7 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и «Спутник лайт».