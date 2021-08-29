В России за сутки выявили 19 286 новых случаев коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1444 человек, выздоровели 1789 человек, умерли 52 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 564 952 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1318), Подмосковье (+914), Свердловская (+523) и Ростовская (+485) области.