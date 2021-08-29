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В России за сутки выявили 19 286 новых случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России коронавирус выявили у 19 286 человек, следует из статистики оперштаба на 28 августа. Умерли 797 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 882 827. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 181 637 человек.

Вчера, 28 августа, оперштаб сообщил о 19 492 новых случаях COVID-19. Умерли 799 человек. За сутки в России полностью выздоровели 16 804 человека. Общее число выздоровевших возросло до 6 148 250.

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1444 человек, выздоровели 1789 человек, умерли 52 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 564 952 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1318), Подмосковье (+914), Свердловская (+523) и Ростовская (+485) области.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 216 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,49 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 38,7 млн случаев, Индии (свыше 32,6 млн) и Бразилии (более 20,7 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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