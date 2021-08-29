СМИ сообщили об убийстве талибами певца Фавада Андараби

«Талибан» к 15 августа захватил большую часть Афганистана и столицу Кабул. Единственным местом, через которое иностранцы и опасающиеся за свою безопасность афганцы могут покинуть страну, является кабульский аэропорт. Эвакуация должна прекратиться 31 августа с выводом охраняющих воздушную гавань американских военных. Продление их нахождения там, как заявил «Талибан», будет считаться продолжением «оккупации», что может привести к определенным «последствиям». По данным Белого дома, ВВС США и их союзников с середины августа вывезли из аэропорта Кабула около 105 000 человек.