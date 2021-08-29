СМИ сообщили об убийстве талибами певца Фавада Андараби
Боевики «Талибана» (организация запрещена в России и признана террористической) убили афганского исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби, сообщил телеканал Times Now со ссылкой на семью музыканта.
Это случилось через несколько дней после введения талибами запрета на исполнение музыки в Афганистане. Отмечается, что Андараби в своих песнях выступал в поддержку противников талибов.
«Талибан» к 15 августа захватил большую часть Афганистана и столицу Кабул. Единственным местом, через которое иностранцы и опасающиеся за свою безопасность афганцы могут покинуть страну, является кабульский аэропорт. Эвакуация должна прекратиться 31 августа с выводом охраняющих воздушную гавань американских военных. Продление их нахождения там, как заявил «Талибан», будет считаться продолжением «оккупации», что может привести к определенным «последствиям». По данным Белого дома, ВВС США и их союзников с середины августа вывезли из аэропорта Кабула около 105 000 человек.