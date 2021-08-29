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СМИ сообщили об убийстве талибами певца Фавада Андараби

Ведомости

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России и признана террористической) убили афганского исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби, сообщил телеканал Times Now со ссылкой на семью музыканта.

Это случилось через несколько дней после введения талибами запрета на исполнение музыки в Афганистане. Отмечается, что Андараби в своих песнях выступал в поддержку противников талибов.

«Талибан» к 15 августа захватил большую часть Афганистана и столицу Кабул. Единственным местом, через которое иностранцы и опасающиеся за свою безопасность афганцы могут покинуть страну, является кабульский аэропорт. Эвакуация должна прекратиться 31 августа с выводом охраняющих воздушную гавань американских военных. Продление их нахождения там, как заявил «Талибан», будет считаться продолжением «оккупации», что может привести к определенным «последствиям». По данным Белого дома, ВВС США и их союзников с середины августа вывезли из аэропорта Кабула около 105 000 человек.

Ранее по теме: «Талибан» предложил США сохранить посольство в Кабуле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных