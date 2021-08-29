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В Японии обнаружили еще одну партию вакцины Moderna с примесями

Ведомости

Японские медики обнаружили сторонние компоненты в еще одной партии вакцины от коронавируса американской компании Moderna, сообщило Kyodo.

По информации агентства, неизвестные примеси выявили при вакцинации в префектуре Окинава, дозу препарата из данной партии успели получить 880 человек, на данный момент никто из них не жаловался на ухудшение самочувствия. После обнаружения примесей этот прививочный центр приостановил свою работу.

Об обнаружении сторонних компонентов в некоторых дозах вакцины Moderna Япония сообщила 26 августа, в качестве меры предосторожности в стране приостановили использование около 1,63 млн доз препарата. Согласно подсчетам Kyodo на основе сообщений местных органов власти, в 19 из 47 префектур страны было использовано порядка 180 000 доз с возможным наличием посторонних веществ.

В компании Moderna и японском производителе лекарств Takeda Pharmaceutical сообщили, что не получали каких-либо сообщений о проблемах при использовании препарата.

Накануне японский минздрав сообщил, что двое мужчин умерли после того, как привились препаратом из этой партии. мершим было 30 и 38 лет, они не относились к группе риска и не страдали от каких-либо хронических заболеваний. На следующий день после прививки у них поднялась температура, на третий день они скончались. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент доподлинно неизвестно, были ли посторонние вещества в тех дозах, которые получили умершие.

Ранее по теме: В Японии два человека умерли после вакцинации препаратом Moderna с неизвестными примесями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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