Врач назвал необходимые анализы после перенесенного коронавируса
После перенесенного коронавируса в первую очередь необходимо сдать общий анализ крови, заявил врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.
«Для человека, перенесшего ковид, контрольный анализ его состояния – это общий анализ крови, его делать обязательно», – сказал Звонков. Он отметил, что при COVID-19 повышается свертываемость крови, что может привести к тромбозу. Поэтому после выписки важно убедиться, что это отклонение не сохранилось. «Надо проверить свертывание крови, достаточно сделать короткую коагулограмму, чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения)», – объяснил врач.
Кроме того, необходимо проверить уровень антител класса G (IgG), наличие которых говорит о формирующемся иммунитете. При этом врач призвал не пытаться самостоятельно оценить результаты тестов, а показать их врачу. Он также подчеркнул, что эти анализы рекомендуется сделать всем переболевшим COVID-19.
По данным Минздрава, у 20-30% пациентов после COVID-19 развивается тромбоз. Еще у 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% – на боль в груди и тахикардию. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее говорил, что постковидный синдром у пациентов младше 60 лет может длиться два месяца.