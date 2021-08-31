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Врач назвал необходимые анализы после перенесенного коронавируса

Ведомости

После перенесенного коронавируса в первую очередь необходимо сдать общий анализ крови, заявил врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.

«Для человека, перенесшего ковид, контрольный анализ его состояния – это общий анализ крови, его делать обязательно», – сказал Звонков. Он отметил, что при COVID-19 повышается свертываемость крови, что может привести к тромбозу. Поэтому после выписки важно убедиться, что это отклонение не сохранилось. «Надо проверить свертывание крови, достаточно сделать короткую коагулограмму, чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения)», – объяснил врач.

Кроме того, необходимо проверить уровень антител класса G (IgG), наличие которых говорит о формирующемся иммунитете. При этом врач призвал не пытаться самостоятельно оценить результаты тестов, а показать их врачу. Он также подчеркнул, что эти анализы рекомендуется сделать всем переболевшим COVID-19.

По данным Минздрава, у 20-30% пациентов после COVID-19 развивается тромбоз. Еще у 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% – на боль в груди и тахикардию. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее говорил, что постковидный синдром у пациентов младше 60 лет может длиться два месяца.

Ранее по теме: Проценко оценил продолжительность постковидного синдрома

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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