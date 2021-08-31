Врач назвал необходимые анализы после перенесенного коронавируса

По данным Минздрава, у 20-30% пациентов после COVID-19 развивается тромбоз. Еще у 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% – на боль в груди и тахикардию. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее говорил, что постковидный синдром у пациентов младше 60 лет может длиться два месяца.