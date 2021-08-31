«Коммерсантъ» узнал об отставке нескольких генералов МВД
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей нескольких высокопоставленных сотрудников МВД, сообщил «Коммерсантъ». Некоторые из них выступили поручителями за бывшего начальника УМВД по Камчатскому краю Михаила Киселева, который позднее был задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий и получению взятки.
В начале августа этого года глава МВД Владимир Колокольцев отстранил от должности замначальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца, начальника УМВД по ЮЗАО Москвы генерал-майора Юрия Демина и замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майора внутренней службы Виталия Краснова. По данным источников издания, тогда же они подали рапорты об увольнении.
Генералов отстранили от службы, потому что в 2017 г. они поручились за коллегу Михаила Киселева при включении его в федеральный кадровый резерв (ФКР). В этом году Киселева задержали в рамках уголовного дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Также ушла с должности генерал-майор юстиции Наталья Агафьева, которая с 2014 г. возглавляла Главное следственное управление ГУ МВД по Москве и была замначальника главка. Агафьева подала рапорт об увольнении в мае этого года, хотя могла работать еще два года. Издание отметило, что она подала рапорт после смены руководства следственного департамента МВД. Прежний руководитель департамента Александр Романов вынужден был уволиться после привлечения к уголовной ответственности двух его замов.
Был уволен генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров, который 11 лет руководил Главным следственным управлением на транспорте. У него отличная репутация в МВД в целом и в его подразделении в частности. Шаробаров достиг предельного возраста службы, однако мог подать рапорт о его продлении. По данным издания, он подал рапорт об отставке из-за событий вокруг «транспортного» главка МВД. Собеседники издания сообщили, что в штабных подразделениях МВД пришли к выводу, что в некоторых структурах транспортной полиции служебная нагрузка на сотрудников меньше, чем в территориальных отделах. Глава МВД Колокольцев потребовал от штабных структур к августу ответить, нужно ли реформировать ГУ на транспорте МВД.