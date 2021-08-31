«Коммерсантъ» узнал об отставке нескольких генералов МВД

Был уволен генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров, который 11 лет руководил Главным следственным управлением на транспорте. У него отличная репутация в МВД в целом и в его подразделении в частности. Шаробаров достиг предельного возраста службы, однако мог подать рапорт о его продлении. По данным издания, он подал рапорт об отставке из-за событий вокруг «транспортного» главка МВД. Собеседники издания сообщили, что в штабных подразделениях МВД пришли к выводу, что в некоторых структурах транспортной полиции служебная нагрузка на сотрудников меньше, чем в территориальных отделах. Глава МВД Колокольцев потребовал от штабных структур к августу ответить, нужно ли реформировать ГУ на транспорте МВД.