«Коммерсантъ» узнал причину крушения Ил-112В в Подмосковье
Эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) установили, что экспериментальный военный самолет Ил-112В потерпел крушение после того, как загорелся двигатель, сообщил «Коммерсантъ». Из-за разрушенной огнем тяги правого элерона самолет опрокинулся, экипаж ничего не мог с этим сделать.
Точную причину возгорания можно будет установить после проведения экспертиз. Развитие катастрофы самолета началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя. Последовавший помпаж с хлопками и выбросами пламени, возможно, привел к частичному разрушению турбины, а ее обломки могли перебить топливопроводы, пишет газета.
Первыми огонь заметили не летчики, а диспетчеры аэродрома Кубинка, с которого взлетел загоревшийся вскоре борт. Экипажу сразу доложили о возникшей проблеме по радиосвязи, но в этом, как оказалось, не было необходимости. Во время пожара сработала так называемая первая очередь системы пожаротушения. Экипаж понял, что она не потушила огонь, и активировал вторую очередь, которая тоже не достигла цели. Источники, близкие к расследованию, пояснили, что обе системы пожаротушения самолета ориентированы в первую очередь на двигатели, однако, когда они сработали, пожар уже перекинулся на внутреннюю полость крыла. Больше тушить огонь было нечем. Собеседник издания отметил, что, например, в гражданских самолетах ПАО «Ил» предусмотрено шесть очередей тушения огня.
Пилоты запросили вынужденную посадку на аэродроме вылета, так как больше ничего не могли сделать. Им удалось расположить рули и подобрать режим единственного работающего двигателя так, чтобы самолет пошел в сторону аэродрома почти идеальным прямым курсом. По мнению экспертов, пилоты в таком режиме могли посадить самолет.
Однако на 45 секунде пожара температура в полости правого крыла достигла 600 градусов, после чело разрушилась дюралюминиевая тяга элерона. Элерон помогал пилотам обеспечивать прямолинейный полет самолета, однако после его разрушения машина начала крениться вправо и опускать нос. Пилоты не могли ничего с этим сделать и просто молчали. Нарастающий крен машины закончился переворотом и падением.
Эксперты, которые разбирались с катастрофой самолета, заявили, что вывести самолет из крена в таких условиях не смог бы ни один пилот мира. Большинство специалистов считают, что крушение произошло из-за неподготовленности экспериментального образца к полетам и возможной спешки с его вводом в строй.
Опытный образец Ил-112В разбился 17 августа в районе подмосковной Кубинки во время тренировочного полета. Погибли все три члена экипажа, в том числе находившийся в тот момент за штурвалом летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. По предварительным данным, у самолета на малой высоте загорелся правый двигатель ТВ7-117СТ. СК возбудил уголовное дело по факту катастрофы. Президент России Владимир Путин посмертно наградил членов экипажа орденами Мужества.