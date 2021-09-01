«Коммерсантъ» узнал причину крушения Ил-112В в Подмосковье

Первыми огонь заметили не летчики, а диспетчеры аэродрома Кубинка, с которого взлетел загоревшийся вскоре борт. Экипажу сразу доложили о возникшей проблеме по радиосвязи, но в этом, как оказалось, не было необходимости. Во время пожара сработала так называемая первая очередь системы пожаротушения. Экипаж понял, что она не потушила огонь, и активировал вторую очередь, которая тоже не достигла цели. Источники, близкие к расследованию, пояснили, что обе системы пожаротушения самолета ориентированы в первую очередь на двигатели, однако, когда они сработали, пожар уже перекинулся на внутреннюю полость крыла. Больше тушить огонь было нечем. Собеседник издания отметил, что, например, в гражданских самолетах ПАО «Ил» предусмотрено шесть очередей тушения огня.