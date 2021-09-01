В отношении врио начальника ИВС в Истре возбудили дело после побега заключенных

Побег произошел 6 августа из ИВС в подмосковном городе Истра. Четверо из пяти сбежавших преступников были задержаны. Среди сбежавших был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена — «мясного короля» Владимира Маругова, он пока на свободе. До 5 октября были арестованы двое сотрудников ИВС. Дело возбуждено о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, один из сотрудников ИВС в день побега намеренно отключил камеры слежения, вместе со вторым дежурным он также открыл двери камер для передачи продуктов питания, после чего оба ушли спать.