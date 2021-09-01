Комиссия назвала сообщения о причинах крушения Ил-112В преждевременными

Опытный образец Ил-112В разбился 17 августа в районе подмосковной Кубинки во время тренировочного полета. Погибли все три члена экипажа, в том числе находившийся в тот момент за штурвалом летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. По предварительным данным, у самолета на малой высоте загорелся правый двигатель ТВ7-117СТ. СК возбудил уголовное дело по факту катастрофы. Президент России Владимир Путин посмертно наградил членов экипажа орденами Мужества.