Комиссия назвала сообщения о причинах крушения Ил-112В преждевременными
Комиссия по расследованию крушения экспериментального самолета Ил-112В продолжает работать и пока не пришла к окончательным выводам, появившиеся сообщения о причинах крушения являются предположениями, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя комиссии, замглавы Минпромторга Олега Бочарова.
«Приведенные в статье газеты "Коммерсантъ" сведения являются только предположениями источников, но никак не официальными выводами. Говорить о причинах трагедии еще преждевременно. Истинные причины установит комиссия», — подчеркнул Бочаров.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что самолет Ил-112В 17 августа потерпел крушение из-за разрушенной в результате пожара двигателя тяги правого элерона. Большинство специалистов считает, что причиной трагедии стала неподготовленность самолета к полету и возможная спешка с его вводом.
Опытный образец Ил-112В разбился 17 августа в районе подмосковной Кубинки во время тренировочного полета. Погибли все три члена экипажа, в том числе находившийся в тот момент за штурвалом летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. По предварительным данным, у самолета на малой высоте загорелся правый двигатель ТВ7-117СТ. СК возбудил уголовное дело по факту катастрофы. Президент России Владимир Путин посмертно наградил членов экипажа орденами Мужества.