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Комиссия назвала сообщения о причинах крушения Ил-112В преждевременными

Ведомости

Комиссия по расследованию крушения экспериментального самолета Ил-112В продолжает работать и пока не пришла к окончательным выводам, появившиеся сообщения о причинах крушения являются предположениями, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя комиссии, замглавы Минпромторга Олега Бочарова.

«Приведенные в статье газеты "Коммерсантъ" сведения являются только предположениями источников, но никак не официальными выводами. Говорить о причинах трагедии еще преждевременно. Истинные причины установит комиссия», — подчеркнул Бочаров.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что самолет Ил-112В 17 августа потерпел крушение из-за разрушенной в результате пожара двигателя тяги правого элерона. Большинство специалистов считает, что причиной трагедии стала неподготовленность самолета к полету и возможная спешка с его вводом.

Опытный образец Ил-112В разбился 17 августа в районе подмосковной Кубинки во время тренировочного полета. Погибли все три члена экипажа, в том числе находившийся в тот момент за штурвалом летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. По предварительным данным, у самолета на малой высоте загорелся правый двигатель ТВ7-117СТ. СК возбудил уголовное дело по факту катастрофы. Президент России Владимир Путин посмертно наградил членов экипажа орденами Мужества.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал причину крушения Ил-112В в Подмосковье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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