Суд назначил врио начальника ИВС в Истре запрет определенных действий

Уголовное дело было возбуждено по факту превышения должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, один из сотрудников ИВС в день побега 6 августа намеренно отключил камеры слежения, вместе со вторым дежурным он также открыл двери камер для передачи продуктов питания, после чего оба ушли спать. Четверо из пяти сбежавших преступников были задержаны. Среди сбежавших был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, он пока на свободе. Двое сотрудников ИВС были арестованы до 5 октября.