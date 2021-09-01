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Суд назначил врио начальника ИВС в Истре запрет определенных действий

Ведомости

Истринский городской суд назначил запрет определенных действий врио начальника местного ИВС Андрею Старшинову по делу о побеге пятерых заключенных, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

«Суд избрал Старшинову меру пресечения в виде запрета действий», — цитирует ТАСС Тертичную. Она уточнила, что Старшинову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, что привело к побегу из под стражи пятерых заключенных.

Кроме того, агентству в правоохранительных органах сообщили, что Старшинов признал вину. «Старшинов полностью признал вину в инкриминируемом преступлении — превышении должностных полномочий», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело было возбуждено по факту превышения должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, один из сотрудников ИВС в день побега 6 августа намеренно отключил камеры слежения, вместе со вторым дежурным он также открыл двери камер для передачи продуктов питания, после чего оба ушли спать. Четверо из пяти сбежавших преступников были задержаны. Среди сбежавших был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, он пока на свободе. Двое сотрудников ИВС были арестованы до 5 октября.

Ранее по теме: В отношении врио начальника ИВС в Истре возбудили дело после побега заключенных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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