В России за сутки выявили 18 985 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 18 985 человек, следует из статистики оперштаба на 2 сентября. Умерли за сутки 798 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 956 318. Умерли за все время пандемии 184 812 человек.
Вчера, 1 сентября, оперштаб сообщил о 18 368 новых случаях COVID-19 и 790 летальных исходах.
В Москве за сутки выявили 1864 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1686 человек, скончался 51. За все время пандемии в столице выявили 1 570 631 случай болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1330), Московская (+614), Свердловская (+515) и Ростовская (+475) области.
За сутки полностью выздоровели 18 669 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 6 218 048.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 2 сентября, в мире выявлено более 218 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 39,3 млн случаев, Индии (более 32,8 млн), Бразилии (свыше 20,8 млн), Франции (более 6,8 млн) и Великобритании (свыше 6,8 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.