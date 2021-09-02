В России за сутки выявили 18 985 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса на 2 сентября, в мире выявлено более 218 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 39,3 млн случаев, Индии (более 32,8 млн), Бразилии (свыше 20,8 млн), Франции (более 6,8 млн) и Великобритании (свыше 6,8 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.