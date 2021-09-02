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Путин поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов из ДФО

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил разработать систему для автоматического субсидирования льготных авиаперевозок с Дальнего Востока. Об этом он сказал на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, кадры которого показал телеканал «Россия 24».

«В некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит этих авиабилетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидий. Такая ситуация, конечно, недопустима», — сказал Путин.

По его словам, вопрос субсидируемых авиабилетов необходимо держать на постоянном контроле: гражданам России необходимо обеспечить связанность территорий и свободное передвижение по регионам.

«Нужно создать систему автоматического субсидирования. Я прошу министерство финансов, министерство транспорта и другие ведомства подумать над этим и предложить решения. Ничего сложного здесь нет. Нужно продумать такую систему, которая бы автоматом соответствующим регионам выдавала бы поддержку», — сказал президент.

В январе 2020 г. Путин поручил внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на пассажирских и грузовых перевозках на Дальний Восток и в труднодоступные районы. В начале сентября Минтранс начал формировать консорциум авиаперевозчиков для обеспечения транспортной доступности регионов ДФО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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