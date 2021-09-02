Путин поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов из ДФО
Президент России Владимир Путин поручил разработать систему для автоматического субсидирования льготных авиаперевозок с Дальнего Востока. Об этом он сказал на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
«В некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит этих авиабилетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидий. Такая ситуация, конечно, недопустима», — сказал Путин.
По его словам, вопрос субсидируемых авиабилетов необходимо держать на постоянном контроле: гражданам России необходимо обеспечить связанность территорий и свободное передвижение по регионам.
«Нужно создать систему автоматического субсидирования. Я прошу министерство финансов, министерство транспорта и другие ведомства подумать над этим и предложить решения. Ничего сложного здесь нет. Нужно продумать такую систему, которая бы автоматом соответствующим регионам выдавала бы поддержку», — сказал президент.
В январе 2020 г. Путин поручил внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на пассажирских и грузовых перевозках на Дальний Восток и в труднодоступные районы. В начале сентября Минтранс начал формировать консорциум авиаперевозчиков для обеспечения транспортной доступности регионов ДФО.