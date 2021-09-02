Путин поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов из ДФО

«В некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит этих авиабилетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидий. Такая ситуация, конечно, недопустима», — сказал Путин.