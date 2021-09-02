ВТБ обнуляет ставку по Дальневосточной ипотеке
«Мы первым из российских банков обнуляем ставку по «Дальневосточной ипотеке» на весь срок кредита. Для огромной части нашей страны ипотека становится, по сути, рассрочкой. За время действия программы спрос на нее со стороны заемщиков ВТБ достиг почти 20 млрд рублей, и мы уверены, что новые условия значительно увеличат этот показатель», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Программа распространяется на квартиры в новостройках и готовые объекты у застройщиков на территории Дальневосточного федерального округа. Ставка по кредиту с учетом комплексного страхования будет фиксированной. Максимальная сумма займа составляет 6 млн руб. при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости. Срок кредитования достигает 20 лет. Программа действует до конца 2024 г.
По словам заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марата Шамьюнова, на сегодняшний день свыше 24 000 российских семей оформили ипотеку по данной программе под 2% годовых на сумму более 90,6 млрд руб. Заемщиками могут стать супруги не старше 35 лет, а также родители-одиночки той же возрастной категории с ребенком до 18 лет.
По данным ВТБ, регионами-лидерами по объему Дальневосточной ипотеки являются Приморский и Хабаровский края, где клиенты банка оформили ссуды на 8,4 и 3 млрд руб. соответственно. В топ-5 попали также Республика Саха (Якутия) (2,8 млрд руб.), Сахалинская (1,2 млрд руб.) и Амурская области (1 млрд руб.). В среднем первоначальный взнос по программе составляет 23%, а кредит оформляется на 19 лет.