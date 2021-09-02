ВТБ обнуляет ставку по Дальневосточной ипотеке

По словам заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марата Шамьюнова, на сегодняшний день свыше 24 000 российских семей оформили ипотеку по данной программе под 2% годовых на сумму более 90,6 млрд руб. Заемщиками могут стать супруги не старше 35 лет, а также родители-одиночки той же возрастной категории с ребенком до 18 лет.