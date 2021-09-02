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ВТБ обнуляет ставку по Дальневосточной ипотеке

Ведомости

ВТБ со 2 сентября снизит ставку по льготной программе «Дальневосточная ипотека» с 1 до 0,1%. Соглашение об этом банк подписал с Минвостокразвития России в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы первым из российских банков обнуляем ставку по «Дальневосточной ипотеке» на весь срок кредита. Для огромной части нашей страны ипотека становится, по сути, рассрочкой. За время действия программы спрос на нее со стороны заемщиков ВТБ достиг почти 20 млрд рублей, и мы уверены, что новые условия значительно увеличат этот показатель», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Программа распространяется на квартиры в новостройках и готовые объекты у застройщиков на территории Дальневосточного федерального округа. Ставка по кредиту с учетом комплексного страхования будет фиксированной. Максимальная сумма займа составляет 6 млн руб. при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости. Срок кредитования достигает 20 лет. Программа действует до конца 2024 г.

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По словам заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марата Шамьюнова, на сегодняшний день свыше 24 000 российских семей оформили ипотеку по данной программе под 2% годовых на сумму более 90,6 млрд руб. Заемщиками могут стать супруги не старше 35 лет, а также родители-одиночки той же возрастной категории с ребенком до 18 лет.

По данным ВТБ, регионами-лидерами по объему Дальневосточной ипотеки являются Приморский и Хабаровский края, где клиенты банка оформили ссуды на 8,4 и 3 млрд руб. соответственно. В топ-5 попали также Республика Саха (Якутия) (2,8 млрд руб.), Сахалинская (1,2 млрд руб.) и Амурская области (1 млрд руб.). В среднем первоначальный взнос по программе составляет 23%, а кредит оформляется на 19 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных