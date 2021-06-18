ВТБ начал выдавать сельскую ипотеку
ВТБ начал принимать заявки на приобретение жилья в кредит по программе «Сельская ипотека» со ставкой 2,7% годовых, сообщила пресс-служба банка.
В рамках данной меры граждане могут оформить ссуду на покупку строящейся или готовой недвижимости в доме с земельным участком, таун-хаусе или многоквартирном доме высотой до пяти этажей. На данный момент программа действует для сельских территорий и городов c населением до 30 000 жителей в 15 регионах России: в Алтайской крае, Башкортостане, Белгородской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Калининградской, Ленинградской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Пензенской и Свердловской областях, Татарстане, Удмуртии и Челябинской области.
«Загородная недвижимость в период пандемии стала как никогда популярной, и в этом году эта тенденция только усиливается. Благодаря сельской ипотеке и льготным ценовым параметрам приобретение или строительство дома в деревне или небольшом городе становится более простым и выгодным. Это особенно актуально для семей с детьми, специалистов, которые планируют работать на селе, или граждан, выбравших удаленный формат работы», — заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.
По условиям программы, максимальная сумма кредита для большей части обозначенных регионов составляет 3 млн руб. При этом для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, она повышена до 5 млн руб.
Максимальный срок кредитования составляет 24 года. Минимальный размер первого взноса — 10%. Уточняется, что для получения ссуды приобретаемый в ипотеку объект должен быть пригоден для постоянного проживания и обеспечен всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Кроме того, его площадь должна быть достаточной в расчете на одного члена семьи, согласно нормам, установленным органами местного самоуправления.
Программа сельской ипотеки реализовывается в рамках государственной программы Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий». Ранее выдачу таких кредитов возобновил Сбербанк.