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ВТБ начал выдавать сельскую ипотеку

Ведомости

ВТБ начал принимать заявки на приобретение жилья в кредит по программе «Сельская ипотека» со ставкой 2,7% годовых, сообщила пресс-служба банка.

В рамках данной меры граждане могут оформить ссуду на покупку строящейся или готовой недвижимости в доме с земельным участком, таун-хаусе или многоквартирном доме высотой до пяти этажей. На данный момент программа действует для сельских территорий и городов c населением до 30 000 жителей в 15 регионах России: в Алтайской крае, Башкортостане, Белгородской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Калининградской, Ленинградской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Пензенской и Свердловской областях, Татарстане, Удмуртии и Челябинской области.  

«Загородная недвижимость в период пандемии стала как никогда популярной, и в этом году эта тенденция только усиливается. Благодаря сельской ипотеке и льготным ценовым параметрам приобретение или строительство дома в деревне или небольшом городе становится более простым и выгодным. Это особенно актуально для семей с детьми, специалистов, которые планируют работать на селе, или граждан, выбравших удаленный формат работы», — заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.

По условиям программы, максимальная сумма кредита для большей части обозначенных регионов составляет 3 млн руб. При этом для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, она повышена до 5 млн руб.

Максимальный срок кредитования составляет 24 года. Минимальный размер первого взноса — 10%. Уточняется, что для получения ссуды приобретаемый в ипотеку объект должен быть пригоден для постоянного проживания и обеспечен всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Кроме того, его площадь должна быть достаточной в расчете на одного члена семьи, согласно нормам, установленным органами местного самоуправления.

Программа сельской ипотеки реализовывается в рамках государственной программы Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий». Ранее выдачу таких кредитов возобновил Сбербанк.

Ранее по теме: Сбербанк возобновил выдачу сельской ипотеки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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