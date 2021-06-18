ВТБ начал выдавать сельскую ипотеку

«Загородная недвижимость в период пандемии стала как никогда популярной, и в этом году эта тенденция только усиливается. Благодаря сельской ипотеке и льготным ценовым параметрам приобретение или строительство дома в деревне или небольшом городе становится более простым и выгодным. Это особенно актуально для семей с детьми, специалистов, которые планируют работать на селе, или граждан, выбравших удаленный формат работы», — заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.