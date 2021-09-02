Суд отменил приговор осужденным за взятку экс-следователям СК
Мосгорсуд отменил приговор бывшим следователям центрального аппарата Следственного комитета (СК) Сергею Дубинскому и Андрею Триневу, осужденным в марте на шесть и восемь лет колонии строгого режима соответственно за получение взятки в особо крупном размере. Об этом говорится на сайте суда.
«Мосгорсуд отменил приговор [Басманного] районного суда от 15 марта 2021 г. в связи с процессуальными нарушениями и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — говорится в сообщении. Мера пресечения Дубинскому изменена на домашний арест, однако Тринев остается под стражей.
В марте бывшему полковнику юстиции Сергею Дубинскому назначили наказание в виде шести лет колонии строгого режима и штрафа в размере 10 млн руб., а также лишение права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов на 10 лет. Майору юстиции Андрею Триневу суд назначил наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и лишил права занимать должности в правоохранительных органах на 10 лет.
Сотрудники ФСБ задержали Дубинского и Тринева в ноябре 2018 г. с поличным при получении 5 млн руб. Уголовное дело в отношении следователей было возбуждено по заявлению адвоката Алексея Коврижкина, лишенного статуса на два года по их жалобе «за сотрудничество с ФСБ втайне от своих доверителей», сообщал «Коммерсантъ».
Взятку следователям передал адвокат от лица своих доверителей под контролем оперативников ФСБ. Сам Коврижкин в беседе с журналистами заявил, что осужденные вымогали 5 млн руб. у его доверителя Павла Кротова за то, чтобы тот остался свидетелем по уголовному делу, не став обвиняемым.