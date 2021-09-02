Суд отменил приговор осужденным за взятку экс-следователям СК

В марте бывшему полковнику юстиции Сергею Дубинскому назначили наказание в виде шести лет колонии строгого режима и штрафа в размере 10 млн руб., а также лишение права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов на 10 лет. Майору юстиции Андрею Триневу суд назначил наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и лишил права занимать должности в правоохранительных органах на 10 лет.