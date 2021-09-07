В России разработали прибор для выявления коронавируса за 27 минут

«Сейчас в одном из учреждений агентства, а именно в Институте физико-химической медицины ФМБА России, разработан прибор для определения наличия антигена вируса, в основе которого лежит метод изотермической амплификации. Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена», — рассказала Крючко. По ее словам, если диагностическую систему доработать, то с ее помощью можно будет выявлять и другие антигены.