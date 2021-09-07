В России разработали прибор для выявления коронавируса за 27 минут
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали прибор, который способен определить наличие коронавируса с высокой степенью точности за 27 минут, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления медицины и инновационных технологий ФМБА, доктора медицинских наук Дарью Крючко.
«Сейчас в одном из учреждений агентства, а именно в Институте физико-химической медицины ФМБА России, разработан прибор для определения наличия антигена вируса, в основе которого лежит метод изотермической амплификации. Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена», — рассказала Крючко. По ее словам, если диагностическую систему доработать, то с ее помощью можно будет выявлять и другие антигены.
Ранее ФМБА зарегистрировало новую тест-систему, которая способна за два часа выявлять наиболее значимые генетические линии коронавируса. С ее помощью можно выявить штаммы альфа, бета, гамма и дельта, который сейчас преобладает в России.