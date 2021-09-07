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В России разработали прибор для выявления коронавируса за 27 минут

Ведомости

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали прибор, который способен определить наличие коронавируса с высокой степенью точности за 27 минут, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления медицины и инновационных технологий ФМБА, доктора медицинских наук Дарью Крючко.

«Сейчас в одном из учреждений агентства, а именно в Институте физико-химической медицины ФМБА России, разработан прибор для определения наличия антигена вируса, в основе которого лежит метод изотермической амплификации. Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена», — рассказала Крючко. По ее словам, если диагностическую систему доработать, то с ее помощью можно будет выявлять и другие антигены.

Ранее по теме: В России зарегистрировали тест-систему для выявления штаммов коронавируса

Ранее ФМБА зарегистрировало новую тест-систему, которая способна за два часа выявлять наиболее значимые генетические линии коронавируса. С ее помощью можно выявить штаммы альфа, бета, гамма и дельта, который сейчас преобладает в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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