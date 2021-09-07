В ФМБА допустили эффективность «Мир-19» для профилактики COVID-19

В конце декабря 2020 г. руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила о разработке «антидота» от коронавируса «Мир-19». Препарат основан на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом эффективно «выключает» копирование вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, рассказывала глава ФМБА.