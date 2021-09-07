В ФМБА допустили эффективность «Мир-19» для профилактики COVID-19
Препарат от коронавируса «Мир-19», возможно, будет подходить для ранней профилактики COVID-19 после контакта с заболевшим, заявила начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Дарья Крючко в интервью «РИА Новости».
«Исходя из механизма действия препарата и полученных нами предварительных результатов, он должен быть эффективен в качестве ранней постконтактной профилактики», — сказала Крючко. Чтобы убедиться в этом, необходимо провести дополнительное клиническое исследование, добавила она.
Препарат не имеет серьезных побочных эффектов, по итогам первой фазы клинических испытаний он продемонстрировал безопасность и хорошую переносимость. В ходе проходящей сейчас второй фазы клинических исследований «Мир-19» показывает эффективность среди зараженных коронавирусом пациентов. «Мир-19» – это ингаляционный препарат, который вдыхается с помощью ингалятора через маску, рассказала Крючко.
В конце декабря 2020 г. руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила о разработке «антидота» от коронавируса «Мир-19». Препарат основан на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом эффективно «выключает» копирование вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, рассказывала глава ФМБА.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе этого года. На данный момент в стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».