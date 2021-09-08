Маск ответил на приглашение Рогозина вопросом о любимом чае
Основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск в ответ на приглашение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина к себе домой спросил, какой чай он предпочитает.
7 сентября Рогозин в интервью CNN заявил, что приглашает Маска погостить у себя дома и обсудить исследование земли и внеземную жизнь. «Я уже поставил чайник», — сказал Рогозин.
В ответ на данное приглашение Маск написал в своем Twitter: «Спасибо! Какой ваш любимый чай?» Рогозин в свою очередь ответил на твит словами «давайте начнем с любимого индийского чая моей бабушки» и прикрепил к твиту фотографию чая «Три слона».
25 августа Рогозин пригласил Маска, миллиардеров Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса на запуск российского корабля «Союз МС-19».
Запуск корабля «Союз МС-19» запланирован на 5 октября с космодрома Байконур. В экипаж войдут космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
В рамках экспедиции планируется съемка первого в истории художественного фильма на орбите. Рабочее название картины — «Вызов». Художественный фильм — проект «Первого канала», «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. Это часть научно-просветительского проекта, в котором планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли.