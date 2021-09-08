Маск ответил на приглашение Рогозина вопросом о любимом чае

В ответ на данное приглашение Маск написал в своем Twitter: «Спасибо! Какой ваш любимый чай?» Рогозин в свою очередь ответил на твит словами «давайте начнем с любимого индийского чая моей бабушки» и прикрепил к твиту фотографию чая «Три слона».