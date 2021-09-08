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Маск ответил на приглашение Рогозина вопросом о любимом чае

Ведомости

Основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск в ответ на приглашение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина к себе домой спросил, какой чай он предпочитает. 

7 сентября Рогозин в интервью CNN заявил, что приглашает Маска погостить у себя дома и обсудить исследование земли и внеземную жизнь. «Я уже поставил чайник», — сказал Рогозин. 

В ответ на данное приглашение Маск написал в своем Twitter: «Спасибо! Какой ваш любимый чай?» Рогозин в свою очередь ответил на твит словами «давайте начнем с любимого индийского чая моей бабушки» и прикрепил к твиту фотографию чая «Три слона». 

25 августа Рогозин пригласил Маска, миллиардеров Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса на запуск российского корабля «Союз МС-19». 

Запуск корабля «Союз МС-19» запланирован на 5 октября с космодрома Байконур. В экипаж войдут космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

В рамках экспедиции планируется съемка первого в истории художественного фильма на орбите. Рабочее название картины — «Вызов». Художественный фильм — проект «Первого канала», «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. Это часть научно-просветительского проекта, в котором планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных