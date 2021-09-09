Рогозин обвинил гендиректора «Байконура» в безответственности

«Даурен Муса, вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения. Дальнейшее пребывание обоих «Буранов» и «Энергии-М» (ракета-носитель. — Прим. ред.) в этих корпусах грозит утерей матчасти. Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин», — написал Рогозин.