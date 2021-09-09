Рогозин обвинил гендиректора «Байконура» в безответственности
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин возложил ответственность за ненадлежащее хранение космических кораблей «Буран» на генерального директора «РКК Байконур» (Казахстан) Даурена Мусу и обвинил его в безответственности. Свое заявление российский чиновник оставил на странице коллеги в Facebook.
«Даурен Муса, вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения. Дальнейшее пребывание обоих «Буранов» и «Энергии-М» (ракета-носитель. — Прим. ред.) в этих корпусах грозит утерей матчасти. Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин», — написал Рогозин.
6 сентября научно-производственное объединение «Молния», где был разработан «Буран», сообщило о посещении космодрома «Байконур». Там специалисты осмотрели корабль, его технологический макет и ангар, где хранятся изделия. В итоге был поднят вопрос о транспортировке объектов в Россию.
Ранее, в мае, источник «РИА Новости» сообщил, что на «Буране» появились надписи «Добро», «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле» и четыре подписи. В «Роскосмосе» в ответ на это заявили, что Россия поднимет вопрос о сохранности корабля, и выразили готовность взять его под охрану, забрав в Россию, в музей.
После посещения «Байконура» представителями «Молнии» Муса заявил, что не отдаст «Буран». Визит специалистов он назвал «инфовбросом» и добавил, что чиновники из «Роскосмоса» создают «имитацию бурной деятельности» «на фоне непрекращающихся в России скандалов с отмыванием» ими «многомиллиардных денег в банках Сингапура и Гонконга».
Муса напомнил, что суды Казахстана первой и второй инстанции отказались возвращать «Буран» государству. Попытки России забрать объекты, по мнению топ-менеджера, доказывают, что в Москве «независимость Казахстана и решения казахстанских судов не имеют никакого значения». В связи с этим Муса пригрозил «Роскосмосу» международными судами.
Рогозин в ответ на это заявил, что «Роскосмос» не может «даже планировать» вывоз не принадлежащего ему имущества в Россию без согласия властей Казахстана. При этом глава российской госкорпорации напомнил, что специалисты регулярно оценивают состояние «Буранов» и «Энергии-М» и «эти оценки неутешительны».
«Вам не стоит использовать сообщения в СМИ о техническом аудите в качестве повода для разжигания страстей. С нетерпением ждем исхода судебного процесса, надеясь, что в итоге «Бураны» обретут более заботливого хозяина или заставят вас вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение», — резюмировал Рогозин.
Советский орбитальный корабль «Буран» был создан в рамках программы «Энергия-Буран» и совершил единственный полет в космос в ноябре 1988 г. Спустя два года работы по программе приостановили, а в 1993 г. ее свернули. Слетавший в космос объект хранился на «Байконуре» и был разрушен в 2002 г. при обвале крыши монтажно-испытательного корпуса космодрома.
Сейчас на «Байконуре» остались два образца «Бурана». Оба хранятся в двух корпусах космодрома и принадлежат частному лицу из Казахстана, уточняют «РИА Новости».