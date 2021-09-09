В Москве более 4,8 млн человек сделали прививки от коронавируса

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Ее рекомендовано пройти тем, кто переболел или сделал прививку более полугода назад.