В Москве более 4,8 млн человек сделали прививки от коронавируса
Прививки от коронавируса сделали более 4,8 млн москвичей, сообщил глава департамента здравоохранения города Алексей Хрипун в ходе IV форума социальных инноваций регионов.
«Более 4,8 млн человек вакцинированы от COVID-19», — указано в презентации, которую представил Хрипун.
2 сентября первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что в России более 45 млн человек сделали прививки от коронавируса. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации против коронавируса в стране набирают обороты: в лидирующих по числу вакцинированных граждан регионах идет речь о единичных случаях заболевания COVID-19.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Ее рекомендовано пройти тем, кто переболел или сделал прививку более полугода назад.