Мурашко: минздравы G20 признали «Спутник V» лучшим профилактическим препаратом
Министры здравоохранения G20 назвали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на IV Форуме социальных инноваций регионов. По его словам, «Спутник V» знают во всем мире.
«За последние десятилетия, наверное, это первый прорыв медицинской науки, когда его знают – лекарственный препарат – во всем мире и доверяют. Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили: «Спутник» — лучший препарат для профилактики», — сказал Мурашко.
По его словам, за период пандемии коронавируса на рынке появилось более 1200 медицинских изделий. Мурашко подчеркнул, что такого никогда не происходило за короткий промежуток времени. Были разработаны и зарегистрированы препараты для лечения от коронавируса, отметил министр.
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе прошлого года и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Власти около 70 стран разрешили вакцинацию «Спутником V» своих граждан. В нескольких странах запущено собственное производство вакцины. Сейчас ее разрешено использовать людям старше 18 лет, ведутся исследования на подростках 12-17 лет. Также в России зарегистрирована вакцина «Спутник лайт» — первый компонент «Спутника V». Его используют для ревакцинации пациентов.