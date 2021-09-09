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Мурашко: минздравы G20 признали «Спутник V» лучшим профилактическим препаратом

Ведомости

Министры здравоохранения G20 назвали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на IV Форуме социальных инноваций регионов. По его словам, «Спутник V» знают во всем мире.

«За последние десятилетия, наверное, это первый прорыв медицинской науки, когда его знают – лекарственный препарат – во всем мире и доверяют. Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили: «Спутник» — лучший препарат для профилактики», — сказал Мурашко.

По его словам, за период пандемии коронавируса на рынке появилось более 1200 медицинских изделий. Мурашко подчеркнул, что такого никогда не происходило за короткий промежуток времени. Были разработаны и зарегистрированы препараты для лечения от коронавируса, отметил министр.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе прошлого года и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Власти около 70 стран разрешили вакцинацию «Спутником V» своих граждан. В нескольких странах запущено собственное производство вакцины. Сейчас ее разрешено использовать людям старше 18 лет, ведутся исследования на подростках 12-17 лет. Также в России зарегистрирована вакцина «Спутник лайт» — первый компонент «Спутника V». Его используют для ревакцинации пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных