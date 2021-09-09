Мурашко: минздравы G20 признали «Спутник V» лучшим профилактическим препаратом

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе прошлого года и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Власти около 70 стран разрешили вакцинацию «Спутником V» своих граждан. В нескольких странах запущено собственное производство вакцины. Сейчас ее разрешено использовать людям старше 18 лет, ведутся исследования на подростках 12-17 лет. Также в России зарегистрирована вакцина «Спутник лайт» — первый компонент «Спутника V». Его используют для ревакцинации пациентов.