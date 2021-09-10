В Минспорте оценили расходы на подготовку к Играм в Токио

По его словам, подготовка к Играм в Токио проходила в жестких условиях из-за пандемии коронавируса и спортивных санкций. Заключительный этап подготовки большинство команд проходило на Дальнем Востоке: в Приморском и Хабаровском крае, Сахалинской области и Бурятии. Началась подготовка к летней Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 г., добавил министр.