В Минспорте оценили расходы на подготовку к Играм в Токио
Расходы бюджета на подготовку к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио составили около 20 млрд руб., заявил министр спорта Олег Матицын в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Трансляция заседания велась на «России 24».
«Общий объем государственного финансирования при подготовке к Играм с 2017 по 2021 г. составил около 20 млрд руб.», — сообщил Матицын.
По его словам, подготовка к Играм в Токио проходила в жестких условиях из-за пандемии коронавируса и спортивных санкций. Заключительный этап подготовки большинство команд проходило на Дальнем Востоке: в Приморском и Хабаровском крае, Сахалинской области и Бурятии. Началась подготовка к летней Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 г., добавил министр.
Российские спортсмены, которые выступали из-за санкций в связи с допинговым скандалом не под национальным флагом, а как сборная Олимпийского комитета России, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. На Паралимпийских играх спортсмены выиграли 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей.