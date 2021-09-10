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В Минспорте оценили расходы на подготовку к Играм в Токио

Ведомости

Расходы бюджета на подготовку к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио составили около 20 млрд руб., заявил министр спорта Олег Матицын в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Трансляция заседания велась на «России 24».

«Общий объем государственного финансирования при подготовке к Играм с 2017 по 2021 г. составил около 20 млрд руб.», — сообщил Матицын.

По его словам, подготовка к Играм в Токио проходила в жестких условиях из-за пандемии коронавируса и спортивных санкций. Заключительный этап подготовки большинство команд проходило на Дальнем Востоке: в Приморском и Хабаровском крае, Сахалинской области и Бурятии. Началась подготовка к летней Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 г., добавил министр.

Российские спортсмены, которые выступали из-за санкций в связи с допинговым скандалом не под национальным флагом, а как сборная Олимпийского комитета России, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. На Паралимпийских играх спортсмены выиграли 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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