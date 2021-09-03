Российские пловцы выиграли эстафету и установили рекорд на Паралимпиаде
Российские спортсмены Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев завоевали золото в комбинированной эстафете по плаванию 4х100 м на Паралимпиаде в Токио, сообщил ТАСС. Пловцы установили новый мировой рекорд.
Российская команда прошла эстафету за 4 мин 6,59 с. Серебро завоевали австралийцы – 4 мин. 7,7 с, бронзу получила сборная Италии – 4 мин 11,2 с. В соревнованиях выступали спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата.
Ранее сегодня россиянин Роман Жданов выиграл золото в плавании на спине на 50 м и так же установил рекорд. Ранее на соревнованиях в Токио он завоевал две золотые и две бронзовые медали.
Cборная российских спортсменов занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады. Спортсмены завоевали 103 медали: 34 золотые, 29 серебряных и 43 бронзовые.
Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября. Ранее в Токио прошла летняя Олимпиада. Российская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 г., однако их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.