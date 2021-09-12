В России за сутки выявили 18 554 новых случая коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1592 человек, выздоровели 1247 человек, умерли 42 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 586 173 жителей. Лидером по приросту заболевших за сутки стал Санкт-Петербург (+1597), в топ-5 также вошли Подмосковье (+718), Свердловская (+506) и Ростовская (+472) области.