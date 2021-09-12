В России за сутки выявили 18 554 новых случая коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 18 854 человек, следует из статистики оперштаба на 12 сентября. Умерли 788 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 7 140 070. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 192 749 человек.
Вчера, 11 сентября, оперштаб сообщил о 18 891 новом случае COVID-19. Умерли 796 человек. За сутки в России полностью выздоровели 14 497 человек. Общее число выздоровевших возросло до 6 389 657.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1592 человек, выздоровели 1247 человек, умерли 42 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 586 173 жителей. Лидером по приросту заболевших за сутки стал Санкт-Петербург (+1597), в топ-5 также вошли Подмосковье (+718), Свердловская (+506) и Ростовская (+472) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 224,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,62 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 40,9 млн случаев, Индии (свыше 33,2 млн) и Бразилии (более 20,9 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе этого года. На данный момент в стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».