В СНБО Украины предложили перейти на латиницу
Украина должна отказаться от кириллицы и перейти на латиницу, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире «Радио Свобода» (признано Минюстом СМИ-иноагентом).
«Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу», – рассказал он.
Кроме того, на Украине необходимо обеспечить повсеместное изучение английского языка «начиная с детского сада».
В 2019 г. депутаты Верховной рады приняли в окончательном чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он закрепляет исключительные права украинского перед остальными языками в многонациональной стране. 16 января 2021 г. вступила в силу 30-я статья закона, обязывающая предприятия сферы услуг использовать государственный язык при обслуживании клиентов.