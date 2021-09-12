СМИ сообщили о возобновлении боев с талибами на севере Афганистана

9 сентября президент России Владимир Путин заявил, что вывод американских войск из Афганистана привел к новой кризисной ситуации и до сих пор неизвестно, как она скажется на региональной и глобальной безопасности. По его словам, Россия и страны БРИКС — Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка — выступают за стабильность и мир в этой стране и не заинтересованы в том, чтобы в Афганистане развивались терроризм и наркотрафик.