СМИ сообщили о возобновлении боев с талибами на севере Афганистана
В афганской провинции Баглан на севере страны возобновились столкновения между Фронтом национального сопротивления и «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает ТАСС.
«Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами ополчения», – рассказал источник агентства.
По его словам, боевики понесли потери и были вынуждены отступить из этого района.
Талибы пришли к власти в Афганистане после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа «Талибан» захватил Кабул и большую часть страны.
9 сентября президент России Владимир Путин заявил, что вывод американских войск из Афганистана привел к новой кризисной ситуации и до сих пор неизвестно, как она скажется на региональной и глобальной безопасности. По его словам, Россия и страны БРИКС — Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка — выступают за стабильность и мир в этой стране и не заинтересованы в том, чтобы в Афганистане развивались терроризм и наркотрафик.