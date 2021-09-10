Генсек ООН заявил о необходимости диалога с талибами
С движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) необходимо вести диалог, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции.
«Диалог с "Талибаном" абсолютно важен на данный момент. Мы в контакте с "Талибаном", — цитирует «РИА Новости» Гутерреша. По его словам, ООН поддерживает постоянный контакт с талибами. Кроме того, он отметил, что в полномочия секретариата ООН не входит признание правительства той или иной страны – это делают страны-члены ООН.
Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, вести диалог с талибами «неизбежно придется». «Все сейчас говорят о том, что с "Талибаном" надо иметь отношения. Включая тех, кто спешно вывез свои посольства из страны, чего мы не делали... Разговаривать с "Талибаном" неизбежно придется. Уже приходится практически всем», — заявил министр. Лавров также сказал, при каком условии будет рассматриваться вопрос признания власти движения «Талибан». «В зависимости от того, как "Талибан" будет выполнять свои заявленные цели и принципы своей власти, это признание будет рассматриваться в конкретном смысле», — отметил министр.
Талибы пришли к власти в Афганистане после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа «Талибан» захватил Кабул и большую часть страны.