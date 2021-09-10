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Генсек ООН заявил о необходимости диалога с талибами

Ведомости

С движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) необходимо вести диалог, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции.

«Диалог с "Талибаном" абсолютно важен на данный момент. Мы в контакте с "Талибаном", — цитирует «РИА Новости» Гутерреша. По его словам, ООН поддерживает постоянный контакт с талибами. Кроме того, он отметил, что в полномочия секретариата ООН не входит признание правительства той или иной страны – это делают страны-члены ООН.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, вести диалог с талибами «неизбежно придется». «Все сейчас говорят о том, что с "Талибаном" надо иметь отношения. Включая тех, кто спешно вывез свои посольства из страны, чего мы не делали... Разговаривать с "Талибаном" неизбежно придется. Уже приходится практически всем», — заявил министр. Лавров также сказал, при каком условии будет рассматриваться вопрос признания власти движения «Талибан». «В зависимости от того, как "Талибан" будет выполнять свои заявленные цели и принципы своей власти, это признание будет рассматриваться в конкретном смысле», — отметил министр.

Талибы пришли к власти в Афганистане после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа «Талибан» захватил Кабул и большую часть страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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