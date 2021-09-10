Генсек ООН заявил о необходимости диалога с талибами

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, вести диалог с талибами «неизбежно придется». «Все сейчас говорят о том, что с "Талибаном" надо иметь отношения. Включая тех, кто спешно вывез свои посольства из страны, чего мы не делали... Разговаривать с "Талибаном" неизбежно придется. Уже приходится практически всем», — заявил министр. Лавров также сказал, при каком условии будет рассматриваться вопрос признания власти движения «Талибан». «В зависимости от того, как "Талибан" будет выполнять свои заявленные цели и принципы своей власти, это признание будет рассматриваться в конкретном смысле», — отметил министр.