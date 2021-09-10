«Талибан» отменил церемонию инаугурации временного правительства Афганистана

Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа «Талибан» захватил Кабул и большую часть страны.