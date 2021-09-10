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«Талибан» отменил церемонию инаугурации временного правительства Афганистана

Ведомости

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» отменила церемонию инаугурации временного правительства Афганистана, сообщил член комиссии талибов по культуре Инамулла Самангани, слова которого приводит ТАСС.

«Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство "Исламского эмирата Афганистан" (так талибы называют Афганистан. — Ред.) объявило часть кабинета, и он уже приступил к работе», — рассказал Самангани в социальных сетях.

По его словам, информация о проведении инаугурации 11 сентября относится к разряду слухов.

Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа «Талибан» захватил Кабул и большую часть страны.

10 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков исключил участие российских представителей в церемонии инаугурации временного правительства Афганистана.

Ранее по теме: Россия не будет участвовать в инаугурации правительства талибов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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