«Талибан» отменил церемонию инаугурации временного правительства Афганистана
Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» отменила церемонию инаугурации временного правительства Афганистана, сообщил член комиссии талибов по культуре Инамулла Самангани, слова которого приводит ТАСС.
«Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство "Исламского эмирата Афганистан" (так талибы называют Афганистан. — Ред.) объявило часть кабинета, и он уже приступил к работе», — рассказал Самангани в социальных сетях.
По его словам, информация о проведении инаугурации 11 сентября относится к разряду слухов.
Талибы пришли к власти в стране после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа «Талибан» захватил Кабул и большую часть страны.
10 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков исключил участие российских представителей в церемонии инаугурации временного правительства Афганистана.