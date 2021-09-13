МИД Японии выразил протест России из-за вторжения в воздушное пространство страны
Министерство иностранных дел Японии выразило резкий протест правительству России из-за двукратного вторжения российского самолета в воздушное пространство Японии, сообщило агентство Nikkei со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Кацунобу Като.
«Мы подтверждаем намерение российского самолета. В ответ мы подняли в воздух истребители сил самообороны», — добавил Като.
12 сентября минобороны Японии сообщило, что российский самолет АН-26 дважды вторгся в воздушное пространство Японии над территориальными водами мыса Сиретоко на острове Хоккайдо.