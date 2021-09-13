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Российский консул в Праге посетила задержанного россиянина Франчетти

Ведомости

Заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства Николая Брякина.

«Заведующая консульским отделом посольства посетила задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти. Сейчас посольство продолжает находиться в контакте с ним, его родственниками и законным представителем защиты», — сообщил Брякин.

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что задержание мужчины стало результатом работы украинских и чешских правоохранителей «для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участие в российской оккупации Крыма» (цитата по РБК-Украина). Власти Украины работают над завершением необходимых процедур для передачи Франчетти правосудию в Украине, добавил он.

Вчера российское посольство в Чехии сообщило о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. По данным источника ТАСС, его задержали на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов рассказал «РИА Новости», что Франчетти – один из участников событий так называемой «Крымской весны», в результате которых полуостров вошел в состав России в марте 2014 г..

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных