Российский консул в Праге посетила задержанного россиянина Франчетти

Вчера российское посольство в Чехии сообщило о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. По данным источника ТАСС, его задержали на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов рассказал «РИА Новости», что Франчетти – один из участников событий так называемой «Крымской весны», в результате которых полуостров вошел в состав России в марте 2014 г..