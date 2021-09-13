Российский консул в Праге посетила задержанного россиянина Франчетти
Заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства Николая Брякина.
«Заведующая консульским отделом посольства посетила задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти. Сейчас посольство продолжает находиться в контакте с ним, его родственниками и законным представителем защиты», — сообщил Брякин.
Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что задержание мужчины стало результатом работы украинских и чешских правоохранителей «для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участие в российской оккупации Крыма» (цитата по РБК-Украина). Власти Украины работают над завершением необходимых процедур для передачи Франчетти правосудию в Украине, добавил он.
Вчера российское посольство в Чехии сообщило о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. По данным источника ТАСС, его задержали на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов рассказал «РИА Новости», что Франчетти – один из участников событий так называемой «Крымской весны», в результате которых полуостров вошел в состав России в марте 2014 г..